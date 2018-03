SUA oferă ajutoare refugiaţilor venezueleni din Columbia Statele Unite vor acorda ajutoare umanitare - alimente si medicamente - in valoare de 2,5 milioane de dolari venezuelenilor care se refugiaza in Columbia, au anuntat marti oficialitati americane. SUA intentioneaza sa ajute si alte tari care primesc refugiati, daca situatia din Venezuela se inrautateste. Este prima alocare de fonduri americane pentru tarile vecine cu Venezuela, pentru a le ajuta sa faca fata afluxului de migranti, remarca Reuters. Agentia apreciaza ca decizia reprezinta un semnal privind hotararea Washingtonului de a se implica mai mult in combaterea efectelor crizei din Venezuela,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

