Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal din Montana a suspendat construirea uriasului oleoduct Keystone XL, apreciind ca administratia Trump nu a stiut sa-si motiveze in mod suficient decizia pe care a luat-o in martie 2017 de a pune in discutie suspendarea proiectului, hotarata de catre fostul sef al statului Barack…

- Un judecator federal din statul american Montana a suspendat joi constructia oleoductului gigant Keystone XL, spunand ca administratia Trump nu a stiut sa isi motiveze suficient decizia, luata in martie 2017, de a pune sub semnul intrebarii intreruperea proiectului decisa de fostul lider de la Casa…

- Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene…

- China intentioneaza sa reduca cel mai devreme in octombrie tarifele vamale percepute majoritatii partenerilor sai comerciali, a anuntat, joi, Bloomberg News. In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice, intr-o…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European, a lansat in presa din Statele Unite o propunere șoc: ”Viitorul președinte al Comisiei Europene ar trebui sa fie un conservator din statele estice pentru a restaura echilibrul”.…

- Este destul de grav ca președintele Donald Trump incalca standarde etice ale Guvernului SUA, insa atunci cand avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, s-a bagat in lupta impotriva corupției dintr-o alta țara, Romania, acesta a facut de ras Statele Unite prin discursul lui indreptat impotriva unui guvern curat,…

- Un editorialist de la CNN a comentat situatia provocata de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani presedintelui Klaus Iohannis in care arata ca, dupa ce liderul de la Casa Alba a schimbat dramatic standardele etice ale Guvernului american, Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a ales sa critice lupta…

- Iran și Rusia au reluat discuțiile privind construirea unei noi centrale nucleare capabile sa genereze pana la 3.000 de megawați, a anunțat sambata ministrul Energiei, Reza Ardakanian, potrivit unei agenții naționale de știri, citata de Reuters, scrie Mediafax.Iranul are la momentul actual…