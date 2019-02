Senatorul american Sherrod Brown a cerut, la începutul acestui an, consultanța din partea fostului președinte Barack Obama cu privire la candidatura la prezidențiale în 2020, le-a spus democratul vineri susținatorilor sai la un eveniment din New Hampshire, conform Reuters.

"L-am sunat pe președinte acum o luna și tocmai am vorbit cu el despre gândurile sale referitoare la candidatura", a spus Brown, în vârsta de 66 de ani.



Brown, care se gândește daca sa organizeze o campanie pentru nominalizarea partidului sau pentru a-l concura pe președintele…