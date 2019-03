SUA: O tornadă face cel puţin 14 morţi în statul Alabama din SUA Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata duminica intr-o tornada care a provocat pagube "catastrofale" in statul Alabama din sud-estul SUA, potrivit anuntului facut de un serif local intr-o inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a canalului local de televiziune al retelei CBS, relateaza AFP. "Pana acum, avem 14 morti confirmate", a declarat Jay Jones, seriful comitatului Lee, situat in estul statului Alabama, la granita cu Georgia. Mai multe persoane au fost date disparute, in timp ce altele au fost spitalizate, unele cu "rani foarte grave", potrivit sursei citate. Tornada a parcurs… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

