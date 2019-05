Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane din Egipt si Africa de Sud au fost ranite, duminica, într-o explozie în care a fost implicat un autocar cu turisti, în apropierea piramidelor egiptene din complexul Gizeh, relateaza Reuters. Un dispozitiv exploziv a fost detonat la trecerea unui autocar…

- Bilantul deceselor in urma trecerii ciclonului Kenneth, care a facut ravagii in nordul Mozambicului si Insulele Comore, a crescut la opt, au anuntat sambata oficialii din domeniul managementului dezastrelor, potrivit DPA. Cinci persoane si-au pierdut viata in Mozambic, iar trei, in Insulele…

- Cel putin 60 de oameni au murit in urma unei furtuni care a afectat nordul si estul Indiei, dupa ce au fost loviti de fulger sau prinsi in locuinte care s-au daramat, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un fulger a lovit regiunea dealului Acropole din Atena, a anuntat un reprezentant al serviciului de Ambulanta din Grecia, care a precizat ca doi paznici si doi turisti aflati la situl arheologic au fost raniti usor de cioburi de sticla. Nu sunt indicii…

- Cel puțin o mașina-capcana a explodat marți in orașul Raqqa controlat de Forțele Democratice Siriene, provocand mai multe victime, a anunțat presa locala kurda și araba, relateaza Reuters potrivit mediafax. Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana…

- Mii de supravietuitori ai unei furtuni devastatoare care a lovit sudul Nepalului la sfarsitul saptamanii trecute au inceput sa primeasca ajutoare marti, informeaza dpa. Echipele de salvare au adus alimente uscate, corturi, saltele si alte obiecte necesare mai multor sate afectate de intemperii…

- Cel putin 22 de persoane si-au pierdut viata in urma unor tornade care au produs "pagube catastrofale" in statul Alabama din sud-estul Statelor Unite, a declarat un serif local, citat de AFP. "Bilantul a ajuns la 22 de (morti) pe moment. Din pacate, cred ca numarul acestora va continua…