Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri, de la Casa Alba, un acord care va pune capat asa-numitului "shutdown", blocajul partial al administratiei federale americane, si care prevede o finantare temporara a serviciilor publice federale pana la 15 februarie, dupa aproape o luna de paralizie…

- A inceput pregatirea in noul an si echipa de rugby CS Navodari, care a incheiat pe primul loc, cu victorii pe linie, meciurile din Grupa Centru Sud a Diviziei Nationale de seniori, ceea ce i a asigurat calificarea in turneul play off al competitiei. In aceasta perioada, jucatorii pregatiti de Cristian…

- Cetatenii britanici nu vor trebui sa plece din Germania daca tara lor paraseste Uniunea Europeana fara un acord de Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne german, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Cetatenii britanici isi vor pastra drepturile de rezidenta…

- Politistii rutieri vor intensifica activitatile in trafic, in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, iar 42 de aparate radar vor funcționa pentru a descuraja persoanele care obișnuiesc sa depașeasca limita legala de viteza. Intrucat se asteapta o creștere…

- Presedintele Consiliului European a anuntat luni convocarea unui summit consacrat Brexitului joi la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, pentru a raspunde preocuparilor britanicilor privind acordul de divort, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Am decis sa convoc un summit #EUCO (Consiliul…

- Ramașițele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morți la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal și distructiv in istoria statului, relateaza Reuters,…