- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute dupa prabusirea sâmbata a unui hotel în constructie în centrul orasului New Orleans (statul Louisiana), au anuntat autoritatile americane.

- Cateva etaje ale cladirii unui hotel Hard Rock din New Orleans aflat in constructie s-au prabusit sambata. O persoana a murit, 9 au fost ranite, si 3 persoane sunt disparute. Cladirea situata in apropierea Cartierului Francez este considerata extrem de instabila, relateaza USA Today.

- Cel putin o persoana a murit, iar sapte sunt disparute în urma unei explozii de amploare produse joi la o conducta de gaz din statul american Kentucky, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

