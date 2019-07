SUA: O pana de curent de proportii a lasat in intuneric vestul Manhattanului, inclusiv Times Square

SUA: O pana de curent de proportii a lasat in intuneric vestul…

O pana de curent de proportii a afectat sambata seara o parte din vestul Manhattanului, lasand in intuneric multe statii de metrou, dar si panourile publicitare luminoase din cartierul Times Square, transmit AFP si dpa, titrate de Agerpres. Aproximativ 42.000 de new-yorkezi au fost lipsiti de electricitate, potrivit companiei Con Edison, care nu a informat despre cauza intreruperii furnizarii de curent electric. Zeci de persoane au postat imagini pe retelele de socializare cu statii de metrou cufundate in intuneric. In asteptarea restabilirii curentului electric, regia de transport MTA a solicitat…