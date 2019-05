SUA: O nouă lege permite ca morţii să fie transformaţi în îngrăşământ Procesul este bazat pe o tehnica deja folosita de fermieri de ani de zile, ei transformand corpurile animalelor decedate in ingrasamant dupa ce le amestecau cu bucati de lemn si paie de fan. Acesta implica aplicarea unor greutati asupra corpului si o tratare termica. Specialistii vor mai pune peste ramasitele umane apa si chimicale, conform autoritatilor americane. Legea va intra in vigoare in luna mai a anului viitor, scrie Metro. Conform noii legi, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

