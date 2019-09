O judecatoarea americana a blocat temporar aplicarea unei masuri care relaxeaza criteriile expulzarilor rapide in cazul imigrantilor ilegali, a anuntat sambata o organizatie a apararii drepturilor imigrantilor, transmite AFP. Decizia judecatoarei va interzice departamentului de securitate interna sa aplice aceasta masura intrata in vigoare la sfarsitul lunii iulie si prelungeste de la 14 zile la 2 ani perioada sejurului ilegal in care un imigrant fara documente poate fi expulzat fara a fi nevoit sa se prezinte in fata unui judecator pentru imigratie. Sunt extinse, de asemenea, expulzarile pe teritoriul…