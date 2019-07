SUA - O fetiţă de nouă ani, rănită de un bizon în parcul naţional Yellowstone O fetita de noua ani a fost ranita de un bizon in faimosul parc national american Yellowstone in aceasta saptamana, dupa ce animalul a atacat un grup de turisti care s-au apropiat prea mult de el, au declarat oficialii parcului, relateaza joi AFP. Incidentul s-a produs in momentul in care circa 50 de persoane s-au apropiat la aproximativ trei metri de bizon si au ramas acolo in jur de 20 de minute inainte ca animalul sa le atace. O inregistrare video realizata de unul dintre turisti arata cum uriasul animal paste, apoi ii ataca brusc pe cei prezenti si o arunca pe fetita in aer in timp ce membrii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

