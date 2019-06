Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei ridicate din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din Statele Unite ale Americii. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei…

- Cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu ajutorul procurorilor si a politistilor din locuinta asistentilor maternali pentru a fi predata familiei din SUA care a adoptat o a creat o adevarata isterie in mediul online. In aceasta situatie, premierul Viorica Dancila a solicitat efectuarea…

- Dupa 2 ani de procese, Judecatoria Slobozia s-a pronunțat recent in cazul medicului stomatolog Mirel Diaconu, acuzat ca a organizat la Slobozia o reglare de conturi in stil mafiot. Acesta a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. De asemenea, Sorin Alexe, cel care l-a ajutat pe…

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a ordonat o ancheta la Inspectoratul de Poliție Timiș. Buda spune ca misiunea polițiștilor pentru a-l prinde pe suspectul care a impușcat mortal un agent de politie a fost defectuoasa. Chestorul Ioan Buda, seful Inspectoratului General de Politie, a anuntat miercuri…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Maramureș a deschis o ancheta dupa aparitia videoclipului pro-PSD in care canta doi copii si verifica daca a existat acordul parintilor.

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a reacționat aseara la cazul prezentat de realitateadebacau.net în care Loredana Olteanu, profesoara de religie la Colegiul &"Vasile Alecsandri&" din Bacau a murit dupa ce a cazut din ambulanța cu care era

- Informatii de ultim moment in cazul mortii lui Razvan Ciobanu. Dupa ce presa a adus la suprafata multe nereguli cu privire la accidentul devastator in care regretatul designer si-a pierdut viata, acum, oamenii legii continua ancheta.

- Mașini cu cauciucuri ințepate in curtea Spitalului Județean de Urgența in Eveniment / on 09/05/2019 at 12:37 / Ancheta la Spitalul Județean de Urgența Alexandria, dupa ce persoane necunoscute au intrat, azi dimineața, in curtea unitații spitalicești și au ințepat toate anvelopele mașinilor care se…