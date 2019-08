SUA. O femeie din Ohio a rămas invalidă după ce a fost linsă de câinele său, contactând o bacterie rară Cainele a inceput sa-i linga o rana pe care o avea pe braț, iar in urma contactului cu saliva patrupedului, Marie a fost infectata cu Capnocytophaga. Bacteria este prezenta in saliva cainilor și pisicilor. Aceasta poate deveni extrem de periculoasa pentru oameni. La scurt timp dupa acest fapt, Marie a inceput sa se simta rau, avand febra și varsaturi. Infecția i-a afectat mainile și picioarele. Femeia a fost internata la spital și a facut gangrena. Medicii au fost nevoiți sa intervina de urgența. Pentru a-i salva viața, aceștia au recurs la o masura extrema prin amputarea membrelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

