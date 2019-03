Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind reducerea varstei de pensionare are ca beneficiari soldații profesioniști sau gradați, scrie a1.ro. Totodata, s-ar putea mari și numarul militarilor, polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special ce ar putea ieși mai repede la pensie. Pentru a putea ieși…

- Zicala populara potrivit careia, atunci cand e dragoste la mijloc nu mai conteaza varsta, se aplica perfect in cazul de fața. Un adolescent de 19 ani are o mare pasiune pentru femeile mai in varsta. Și cand spunem mai in varsta, nu ne referim la doamne trecute ușor de prima tinerețe

- O femeie din Irlanda de Nord a sunat politia pentru a reclama faptul ca a fost inselata, dupa ce traficantul de droguri pe care il platise pentru cocaina, i-a adus de fapt zahar brun. Potrivit serviciului de poliție din Irlanda de Nord (PSNI), Craigavon, o femeie i-a telefonat și le-a spus pur si simplu…

- O femeie in varsta de 79 de ani a murit la 4 zile dupa ce a fost lovita de o minge de baseball, la un meci desfașurat pe un stadion din statul american California, intre echipele Los Angeles Dodgers și San Diego Padres. Incidentul s-a petrecut la data de 25 august 2018, insa acesta a fost facut public…

- Polițiștii din Constanța au deschis o ancheta dupa ce, miercuri seara, o femeie in varsta de 43 de ani a fost gasita moarta, in apartamentul ei din Navodari. In locuința a fost gasita și fetița acesteia, in varsta de trei ani, copila fiind intr-o stare buna de sanatate,potrivit mediafax. Vecinii…

- La data de 23.01.2019, in jurul orei 23.00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 70 de ani, din municipiul Constanta, cu privire la faptul ca a fost apelat pe telefonul fix, de catre o femeie, care s-a recomandat ca fiind fiica sa, informandu-l ca…

- O femeie, in varsta de 41 de ani, a fost prinsa la volan, desi nu poseda permis de conducere. Soferita de oacazie, care iesise la plimbare pe 8 ianuarie, la volanul unei masini pe DJ 402 A, pe raza satului Sacele, din comuna Tamadau Mare, a dat nas in nas cu oamenii legii.