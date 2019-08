Stiri pe aceeasi tema

- "Cand au inceput durerile mi-am inchipuit ca aveam calculi renali de care mai suferisem", a declarat Dannette Giltz intr-un program difuzat duminica la un program de televiziune din orasul Sturgis.Mama bebelusilor, care s-au nascut la 10 august si cantareste fiecare aproximativ 1,8 kilograme,…

- O femeie din SUA a mers la medic din cauza unor dureri pe care credea ca le are de la pieterele la rinichi, insa a aflat ca era insarcinata cu tripleți. Dannette și Austin Glitz, un cuplu din Dakota de Sud, SUA, au avut parte de o surpriza de porporții cand femeia a adus pe lume tripleți. Cei doi sunt…

- O femeie din Suceava, inginer la o companie multinationala, si-a ingropat un copil in curtea casei. Femeia a recunoscut ce a facut si i-a condus pe politisti exact in locul in care a ingropat copilul nou-nascut. Potrivit unor surse, femeia ar mai fi ingropat in curte alti doi copii. Mama a trei copii,…

- Astazi, 6 august, la pranz, salvamontiștii au fost anunțati ca o femeie de 70 de ani care a coborat de la Dochia a ajuns la cabana Fantanele și nu se mai poate mișca. Salvatorii montani au preluat-o, urmand sa o coboare in Durau și sa o predea unui echipaj medical. Femeia este din Dumbraveni, județul…

- O femeie de 50 de ani, aflata pe scaunul de langa șofer, a ajuns la spital, dupa ce a fost ranita de o bara cazuta dintr-un camion care a strapuns pabrizul mașinii in care se afla, pe un drum din județul Vaslui. Reprezentanții ISU Vaslui susțin ca doi centimetri au lipsit ca femeia sa fie decapitata,…

- Un incident in trafic mai puțin obișnuit a avut loc ieri in Florești, județul Cluj. O femeie a traversat strada in graba și s-a lovit singura de o mașina care circula regulamentar. O femeie de 23 de ani, in calitate de pieton, s-a angajat, in fuga și fara sa se asigure, in traversarea DN 1 E 60 (prin…

- Un moment de reculegere va fi tinut la toate meciurile din Liga Natiunilor, preliminarii EURO si jocuri U21 in memoria lui Lennart Johansson, fostul presedinte al UEFA, informeaza news.ro.Lennart Johansson, presedinte UEFA in perioada 1990 – 2007, s-a stins din viata la varsta de 89 de ani.…