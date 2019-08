SUA: O familie şi-a regăsit pisica dispărută în urmă cu trei ani datorită microcipului felinei Directoarea centrului pentru controlul animalelor din comitatul Ionia, Carly Quinn, a raspuns la un apel publicat pe Facebook in legatura cu o pisica persana aflata intr-o gradina din apropierea unei case, care nu se putea ridica in picioare. Quinn a dus felina la clinica veterinara Sterner.



Medicii veterinari au tuns blana lunga a pisicii, plina de viermi si purici, iar starea de sanatate a felinei a inceput sa se imbunatateasca dupa ce i s-a oferit apa si a fost hranita.



Datorita microcipului pe care felina il avea implantat, Quinn a aflat ca aceasta se numea Violet, avea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

