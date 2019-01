Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian la aeroportul Newark, al unsprezecelea cel mai aglomerat din SUA, cu aproximativ 20 de milioane de pasagaeri anual, a fost blocat, marti dupa-amiaza, dupa ce doua drone au fost observate zburand in apropiere, a anuntat postul BBC News.

- Autoritațile britanice au anunțat ca au pus sub acuzare un barbat, care a folosit o drona pe 24 decembrie, in apropierea aeroportului Heathrow. George Rusu, un roman in varsta de 38 de ani, va ajunge...

- Un barbat a fost arestat in Marea Britanie pentru ca ar fi pilotat o drona in apropierea aeroportului Heathrow din Londra, pe 24 decembrie. George Rusu (38 de ani) este acuzat ca ar fi ridicat o drona pe un teren aflat in apropierea uneia dintre pistele aeroportului Heathrow, scrie BBC. Rusu locuiește…

- Traficul pe aeroportul Gatwick (GHET-UIC) din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, este suspendat timp de cateva zile, dupa ce doua drone neidentificate au survolat in mod repetat spatiul aerian din zona.

- Zborurile spre Dortmund, Tel Aviv și Munchen au decolat cu intarziere de pana la 100 de minute, marți dimineața, de pe Aeroportul Internațional Sibiu, din cauza procesului de degivrare. Cursele spre și dinspre Munchen, programate in cursul nopții, au fost anulate. Reprezentanții Aeroportului…

- Traficul rutier este oprit, luni, pe mai multe drumuri nationale, iar din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact, circulatia feroviara este intrerupta in judetele Gorj si Hunedoara. Portul Mangalia este inchis si el, din cauza vantului, iar curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul din Sibiu.

- Mai multe curse care urmau sa aterizeze pe aeroport au fost redirectionate pe altele din Romania sau sunt retinute. Totul din cauza cetii dense, care s-a format in zona aeroportului si nu permite navelor sa aterizeze.Cursele din Milan si Londra au fost redirectionate in Iasi.

- O furtuna de nisip a acoperit joi cu o mantie rosie o mare parte din statul australian New South Wales, provocand probleme de respiratie locuitorilor, intarzierea a numeroase zboruri pe aeroportul din capitala si acoperirea unor locuri emblematice ale orasului, precum Opera din Sydney, relateaza…