- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si 30 de milioane…

- Pentagonul cere o marire considerabila a cheltuielilor militare in 2019 si doreste sa fie aprobat un buget de 686 de miliarde de dolari de catre Congres, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei, transmite CNN.Sustinand…

- Bombardament-record al armatei americane in Afganistan. Nu mai puțin de 24 de bombe inteligente au fost lansate asupra talibanilor in urma unui atac purtat de celebrul bombardier B-52. Supranumit „Fortareața” datorita dimensiunilor sale și a arsenalului din dotare, bombardierul B-52 are o greutate de…

- Casa Alba a anuntat ca Pentagonul lucreaza pentru organizarea unei impresionante parade militare pentru ”Independence Day”, sarbatoarea nationala care are loc in 4 iulie in SUA. Dupa ce anul trecut a luat parte, la invitatia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la defilarea militara de pe Champs-Elysees,…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa arate lumii puterea militara americana. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a cerut organizarea unei parade militare similare cu cea de la Paris, noteaza CNN.

- ANM a publicat prognoza meteo pentru intervalul 5 - 18 februarie 2018. Meteorologii anunța un început de saptamâna cu temperaturi în scadere, pentru ca de miercuri temperaturile sa creasca ușor în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi în extindere dinspre sud-vest…

- ANM a publicat PROGNOZA METEO pentru intervalul 5-18 februarie, perioada in care trebuie sa ne așteptam la precipitații și ninsori. ANM a emis prognoza meteo pentru doua saptamani, pe regiuni, pentru intervalul 5 februarie 2018 – 18 februarie 2018. PROGNOZA METEO pentru intervalul 5-18 februarie in…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Abandonand terorismul ca inamic public principal, Pentagonul a revizuit viziunea strategica a SUA, oficializand un nou Razboi Rece si desemnand ca principali adversari China si Rusia. Umbrita de gargara cvasi-cotidiana a lui Donald Trump, recent publicata ”Strategie a Apararii Nationale -2018” a ministerului…

- Foțele aeriene ale SUA au trimis șase bombardiere B-52, capabile de transport nuclear, și 300 de aviatori in teritoriul Guam, la o zi dupa ce Kim Jong-un, liderul comunist al Coreei de Nord, l-a catalogat pe președintele american, Donald Trump, drept „nebun”.

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile omului, informeaza AFP. 'Facand referire la…

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Unsprezece detinuti din inchisoarea americana de la Guantanamo au initiat joi proceduri de urmarire penala impotriva presedintelui SUA, Donald Trump, considerand ca au fost tinuti in detentie ilegal, pentru ca sunt musulmani, informeaza vineri AFP, informeaza agerpres.ro. Inspirandu-se din argumente…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) considera ca afirmatiile lui Donald Trump, citate de mass-media, la adresa Haiti si mai multor natiuni africane, pe care le-a calificat drept 'fundaturi' in...

- In timpul Primului Razboi Mondial, Bucovina facea parte din Imperiul Austro-Ungar. Tinerii din aceasta regiune au fost recrutati si trimisi pe campul de lupta fara sa fi avut pregatire militara.

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut o gafa de proporții, anunțand public livrarea catre Norvegia a unor avioane care nu exista decat in jocul video „Call of Duty”, scriu jurnaliștii de la Washington Post.

- Serviciile secrete ruse au incercat sa influenteze alegerile in numeroase tari din Europa, astfel ca unele state vest-europene au avut riposte agresive, arata un raport elaborat de senatori democrati americani, criticand lipsa de reactie a presedintelui Donald Trump, informeaza Associated Press.

- Donald Trump nu va fi suspus unei evaluari psihiatrice in cadrul vizitei medicale anuale pe care o va face la sfartitul acestei saptamani. Aceasta informatie vine intr-un moment in care unii dintre criticii lui Donald Trump pun la indoiala sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita functia.…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite.

- La inceputul lunii februarie, presedintele Donald Trump ar urma sa anunte un nou plan al administratiei pentru a relaxa regulile de export in privinta achizitiilor de echipament militar produs in SUA de catre alte tari, de la avioane de lupta si drone la nave de razboi si artilerie, potrivit unor persoane…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul...

- Un grup de circa 10 congresmeni americani, în majoritate democrati, au consultat în decembrie un profesor de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza vineri AFP.

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in intervalul 1-14 ianuarie 2018 in fiecare regiune a Romaniei, precum și la munte. Cum va fi vremea in intervalul 1-14 ianuarie 2018 in Banat Vremea, deosebit de calda in prima zi a intervalului, cand media regionala a temperaturilor maxime va fi de 11…12 grade,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP.Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Catalina Ponor si-a luat o binemeritata vacanta, tocmai in Thailanda, dupa ce anul acesta si-a anuntat retragerea din activitatea de gimnasta, la varsta de 30 de ani. Fosta sportiva a postat mai multe poze din vacanta sa in Thailanda, in care se arata incantata si pare ca nu duce dorul salii…

- Catalin Golofca n-a avut viata lunga la FCSB, astfel ca din 2018 se va intoarce la FC Botosani. Fostul antrenor al vicecampioanei, Mirel Radoi, s-a declarat surprins de decizia de a renunta la Golofca, spunand ca era un jucator ideal pentru meciurile din Liga Europa, conform Telekom Sport. …

- Jurnalistul Dan Tapalaga se intreaba intr-un editorial ce va urma dupa ce legile justiției vor trece de Parlament și care va fi reacția strazii. ”Sigur, pe acest fundal radicalizat, presedintele Klaus Iohanis are la indemana si referendumul, o arma cu doua taisuri. Totusi, PSD pare ca se teme de utilizarea…

- Pentagonul si compania Boeing au ajuns la un acord cu privire la cele doua viitoare avioane prezidentiale Air Force One, a indicat miercuri pentru AFP o purtatoare de cuvant al fabricantului. 'US Air Force a comandat doua avioane 747-8 companiei Boeing', a mentionat purtatoarea de cuvant, fara a…

- Masurile de securitate din jurul lacașurilor de cult și al centrelor culturale evreiești din Suedia au fost consolidate luni, dupa recentul atac cu cocteil Molotov asupra sinagogii din Goteborg (sud-vestul țarii), in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept…

- "Daca este un test nuclear subteran, va trebui sa se pregateasca pentru un raspuns foarte serios din partea SUA", a avertizat Graham la canalul CBS. In aceeași declarație, citata de Reuters, a spus ca Pentagonul ar trebui sa inceapa evacuarea din Coreea de Sud a soțiilor și copiilor ofițerilor…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, ar fi fost indrumat sa intre in contact cu oficiali rusi de catre Jared Kushner, ginerele presedintelelui american Donald Trump, in jurul datei de 22 decembrie, pentru a discuta despre o rezolutie a ONU cu privire…