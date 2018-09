Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din Statele Unite au aprobat joi vanzarea a șase aronave de patrulare Boeing Co P-8A Poseidon catre autoritațile din Coreea de Sud, tranzacție in valoare de aproximativ 2.10 miliarde de dolari, relateaza Reuters.

- James Jeffrey, reprezentantul Statelor Unite privind problemele cu Siria va face o vizita oficiala in Israel, Turcia si Iordania, de duminica pana marti, aceasta fiind prima sa vizita oficiala in strainatate de cand a fost numit in functie, a transmis Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Royal Bank of Scotland (RBS) va trebui sa plateasca 4,9 miliarde de dolari ca penalitați pentru inducerea in eroare a investitorilor sai cu privire la emiterea de obligațiuni ipotecare, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA, citat de Reuters, conform Mediafax.Potrivit oficialitaților,…

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…

- Internationalul olandez Bas Dost a decis sa ramana la echipa portugheza de fotbal Sporting Lisabona, in ciuda faptului ca a fost agresat de suporterii "Leilor" in urma cu doua luni, informeaza agentia Reuters. Dost, in varsta de 29 ani, a avut nevoie de cateva puncte de sutura la cap dupa ce jucatorii…

- Premierul britanic Theresa May a renuntat marti la o tentativa de a pune capat mai devreme lucrarilor parlamentului si de a le da alesilor o vacanta de vara mai lunga, dupa ce membri ai legislativului au afirmat ca masura ar fi fost o stratagema pentru reducerea presiunii asupra ei, relateaza Reuters,…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat marti ca se va intalni in curand cu secretarul de stat american, Mike Pompeo, informeaza Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a confirmat ca Pompeo va face o vizita in Mexic pe 13 iulie, informeaza Agerpres.Vezi…