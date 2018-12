O noua uzina din Gary, un oras din statul american Indiana, intentioneaza sa transforme sute de mii de tone de deseuri in biocarburant, iar o parte din acesta ar putea fi utilizat pentru a alimenta avioanele companiei aeriene United Airlines, informeaza DPA. Compania Fulcrum BioEnergy, cu sediul general in California, a anuntat joi ca intentioneaza sa construiasca in orasul Gary o fabrica de carburanti alternativi cu ajutorul unui buget de 600 de milioane de dolari. Lucrarile de constructie vor incepe abia dupa anul 2020. Insa dupa debutul lucrarilor, care ar putea sa dureze intre 18 luni si doi…