- Cartea postala realizata la inceputul anilor 1900 poarta titlul „Timisoara in viitor”, cu descrierea „Ilustrata umoristica, cu mijloace de transport fantastice pe calea Hunyadi (azi bulevardul 16 decembrie 1989) care despartea cartierele Elisabetin si Iosefin”.

- "Am acceptat oferta Universitatii Harvard de a activa un an ca Visiting Research Fellow la John F. Kennedy School of Government, facultatea de politici publice din cadrul Harvard.Visiting Fellow este o pozitie acordata de aceasta facultate unui numar restrans de fosti inalti demnitari care doresc…

- Un studiu efectuat in Statele Unite arata ca gandacii au devenit din ce in ce mai dificil de ucis, iar populatiile lor ar putea deveni, foarte curand ”aproape imposibil” de controlat folosind numai pesticide. Gandaci din specia Blattella germanica L., una dintre cele mai comune pe teritoriul…

- Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu la o locuința in municipiul Alba-Iulia, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. UPDATE: Este vorba despre 2 anexe și 2 stive de lemne, toate amplasate…

- FOTO – Arhiva O femeie in varsta de 35 de ani, din județul Timiș, a fost depistata la volanul unui autoturism, prin Cașeiu, deși nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania. La data de 13 mai, in jurul orei 12:35, politistii din cadrul Biroului Rutier Dej au depistat o femeie de 35 de ani, din…

- In cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, la Miami a avut loc, sub coordonarea Camerei de Comerț Miami Dade, un eveniment special dedicat afacerilor din industria IT, logistica, imobiliare, industria prelucratoare, textile și industria alimentara. Delegația a fost condusa…

- Opera artistului chinez Xu Bing, cartea scrisa doar cu emoticoane este un mesaj neobisnuit de a crea un limbaj simplu si universal cu ajutorul sinbolurilor grafice. ‘Book from the Ground’ a fost editata pana acum doar in Statele Unite si “este prima carte pe care o poate citi toata lumea, avand in…

- Consilierul onorific al premierului și președinte al PSD SUA, Ilan Laufer, fost ministru pentru IMM-uri a anunțat inființarea unei organizații social-democrate in Chicago:”Continuam in forta turul in Statele Unite ale Americii si ajungem aproape de romanii din SUA. Astazi am pus bazele…