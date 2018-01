SUA: O alerta privind un atac iminent cu racheta a fost trimisa din greseala in Hawaii

Stiri pe aceeasi tema

- Peste comentariul duelului, a fost transmis un mesaj incredibil, potrivit The Sun: ”O racheta va lovi insula in urmatoarele minute. Nu este un exercițiu”. Mesajul a fost repetat apoi pe o banda roșie. Toți cei care au urmarit meciul au auzit acest mesaj. Rețelele de socializare au fost bombardate…

- Armata din Coreea de Nord a lansat accidental o racheta spre un oras nord-coreean, distrugand un complex industrial, intr-un incident produs in 2017, afirma joi surse citate de presa internationala.

- Una dintre rachetele balistice lansate anul trecut de regimul de la Phenian a lovit din greșeala un oraș aflat nu departe de capitala Coreei de Nord, potrivit unui raport citat de CNBC. Potrivit unui înalt oficial american citat de publicația The Diplomat, incidentul a avut loc la…

- NATO si-a exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu o racheta de croaziera a Rusiei, estimand ca nu ar fi in concordonta cu prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF).

- Sirenele de alerta privind atacuri cu racheta au fost activate in sudul Israelului, inclusiv in orasele Ashkelon si Sderot. Racheta a fost lansata vineri seara din Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Racheta a fost interceptata de Sistemul…

- O racheta a fost lansata, vineri seara, din teritoriul palestinian Fasia Gaza spre Israel, dar proiectilul a fost interceptat de sistemul antibalistic israelian, in contextul reactiilor la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul.

- Cutremurul, cu o magnitudine raportata inițial la 6,8 de catre Centrul de alerta pentru tsunami din Alaska, revizuita la 6,6, s-a produs la o adancime de 46 de kilometri, potrivit Centrului de alerta pentru tsunami din Hawaii. Cutremur puternic, oamenii au iesit speriati pe strazi. Se asteapta…

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord-est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), informeaza Reuters. Nu a fost emisa însa avertizare de tsunami. Cutremurul, cu…

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nordest de insula Yap din Micronezia, in Oceanul Pacific, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), fara sa emita insa avertizare de tsunami, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Cutremurul, cu o magnitudine…

- Sirenele care avertizeaza in legatura cu iminenta unui atac nuclear au fost testate in statul american Hawaii pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Sirenele…

- Washingtonul are mijloace de a lovi o racheta nord-coreeana in zbor. Dar aceasta eventualitate pune probleme legale, strategice si tehnice, potrivit Le Monde , citat de Rador. "Pozitia actuala este de a ataca o racheta daca prezinta o amenintare", rezuma Ian Williams, cercetator la Centrul de studii…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord si a lansat un apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP."Nu vom ceda niciodata…

- Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineața (ora locala), o noua racheta balistica dintr-o zona aflata la nord de Phenian, a informat agenția sud-coreeana de presa Yonhap, citand o sursa de cadrul statului-major comun al armatei, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile sud-coreene…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agenția de informații sud-coreeana, intr-o reuniune cu ușile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Israelul este dispus sa colaboreze cu tari arabe, inclusiv cu Arabia Saudita, pentru a contracara amenintarile Iranului, afirma generalul Gadi Eisenkot, seful Statului Major al armatei israeliene, evocand posibilitatea unor noi aliante in Orientul Mijlociu in timpul Administratiei Donald Trump, informeaza…

