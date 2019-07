Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a numit luni o opozanta a avortului la conducerea unei comisii insarcinate sa examineze modul in care SUA protejeaza drepturile omului si rolul acestora in politica externa americana, informeaza AFP potrivit Agerpres. Mary Ann Glendon, prefesoara de drept…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a anuntat luni infiintarea unei comisii in cadrul Departamentului de Stat care il va consilia in ce priveste drepturile omului in lume si rolul lor in conturarea...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut luni Chinei sa ii elibereze pe toti detinutii politici inchisi fiindca au luptat pentru drepturilor omului, pentru a marca astfel implinirea a trei decenii de la protestele si represiunea din piata Tiananmen

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat deplasarea programata pentru marti la Berlin, din cauza unor 'chestiuni urgente', a comunicat Departamentul de Stat prin intermediul ambasadei americane in Germania, transmit Reuters, dpa si AFP. 'Din nefericire, trebuie sa reprogramam…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut încetarea implicarii Rusiei în Venezuela, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters. Pompeo i-a spus lui Lavrov ca implicarea cubaneza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca Moscova "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelan, Nicolas Maduro, relateaza AFP. In cursul unei discutii telefonice, Mike Pompeo…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca Moscova "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelan, Nicolas Maduro, relateaza AFP, citata de Agerpres.In cursul unei…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca tara sa nu intentioneaza o schimbare de regim in Iran pe cale militara, relateaza luni portalul american Axios, citat de EFE si mass-media ruse. Pompeo a facut aceasta declaratie intr-o intalnire recenta cu usile inchise cu membri ai…