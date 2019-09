Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Wilson, o adolescenta de 18 ani din SUA, a planuit un atac ingrozitor la fosta școala unde aceasta a studiat, insa din fericire, ea a fost descoperita la timp. Adolescenta i-ar fi povestit planul sau unei colege și așa au aflat și autoritațile. Alexia planuia sa impuște sute de persoane din fosta…

- Un angajat al Romsilva din judetul Neamt a fost agresat de mai multe persoane, in timpul unei actiuni de observare a faunei si de verificare a punctelor de monitorizare. Barbatului i-a fost furata arma de serviciu, o carabina, cu care unul dintre agresori l-a amenintat cu moartea, dar a reusit sa fuga…

- Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal țin cu tot dinadinsul sa se acopere complet de ridicol in chestiunea terenului de sport al Școlii nr. 1; dupa ce au votat impotriva cumpararii, de catre municipalitate, a respectivei suprafețe de teren de la moștenitorul caruia i-a fost retrocedata…

- La contestatia procurorilor, Curtea de Apel Chisinau a majorat pedeapsa pentru conducatorul auto, care acum un an, a provocat un accident rutier, soldat cu decesul a patru persoane si ranirea altor cinci persoane, aplicandu-i o pedeapsa definitiva de șase ani inchisoare.

- Obtinerea acestei adeverinte nu va fi pusa in sarcina angajatorului, ci tot in sarcina angajatului, astfel ca fiecare cadru didactic va trebui sa se prezinte la sectia de Politie ca sa ridice adeverinta, pe care mai apoi sa o prezinte la scoala. In art. 18, alineatul 1 al legii Legea 118/2019 se precizeaza…

- In perioada 14-21 iulie 2019, la Vatra Dornei se afla in plina desfasurare evenimentul cu caracter stiintific „International Summer Law School (ISLS)", editia a XII-a, cu tema „Proprietatea intelectuala in Romania si Uniunea Europeana".Aceasta editie a Scolii de vara este ...

- BELIU. Cei aproape 500 de elevi care invața la Liceul Tehnologic Beliu vor avea, in sfarșit, toalete moderne. Nu vor mai merge la cele „turcești”, amenajate in curte, in urma cu 40 de ani, odata cu construirea școlii. Proiectul de construire a grupurilor sanitare se incheie in aceasta vacanța,…