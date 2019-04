Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca nu intentioneaza sa restabileasca politica de separare a familiilor de migranti, care a incetat in iunie 2018 ca urmare a tulburarilor pe care le-a provocat, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Nu intentionam sa facem acest lucru", a…

- Presedintele american Donald Trump "nu a conspirat" cu Rusia in timpul campaniei electorale din 2016, se arata in raportul procurorului special Robert Mueller."Desi acesta ancheta nu concluzioneaza ca presedintele a savarsit o infractiune, nu il exonereaza", se arata in documentul citat de BBC. Cu toate…

- Presedintele american Donald Trump il va nominaliza pe Christopher Landau, un avocat din Washington, pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Mexic, a anuntat biroul de presa al Casei Albe, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia nu vede cu ochi buni o posibila…

- In cursul emisiunii de informatii "60 minutes" a canalului CBS, el i-a declarat jurnalistului care l-a intrebat daca presedintele il poate demite: "Legea este clara, dispun de un mandat de patru ani. Si intentionez sa il duc pana la capat". Apoi i-a raspuns "nu" jurnalistului care a reluat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta ca audierea publica a fostului sau avocat Michael Cohen de catre o comisie de ancheta parlamentara este posibil sa fi contribuit la esecul summitului sau de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP. Intr-o serie de…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca fostul sau avocat personal, Michael Cohen, care a afirmat ca detine documente care pot dovedi acte ilicite ale presedintelui, minte pentru a-si reduce timpul petrecut in inchisoare, informeaza News.ro.Citește și: Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump i-a pus in garda, dur, pe conducatorii militari ai Venezuelei, apreciind ca se indrepta catre o ”pierdere” daca refuza sa se alature opozantului si presedintelui autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP.”Ochii intregi lumi sunt atintiti asupra voastra astazi”,…