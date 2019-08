Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de migranti arestati in SUA dupa ce au trecut ilegal frontiera cu Mexicul a scazut cu 21% in iulie fata de iunie, dupa ce a scazut cu 28% si luna precedenta, a anuntat joi Ministerul american al Securitatii Interne, relateaza AGERPRES.Citește și: Oreste il desființeaza pe Dan Barna:…

- Circa 86 de ambasade ale statelor straine isi au sediul in Tel Aviv, in timp ce numai doua - cea a Statelor Unite si cea a Guatemalei - se afla in Ierusalim, ambele transferandu-se anul trecut. Ministrul de externe Yisrael Katz, numit in functie in februarie, lucreaza in prezent la un plan destinat…

- Guatemala si Statele Unite au incheiat vineri un acord privind dreptul de azil care, potrivit Washingtonului, ar trebui sa contribuie la solutionarea crizei migratorii cu care se confrunta la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP potrivit Agerpres. Guatemala va fi considerata de acum inainte…

- "Statele Unite sunt generoase, dar complet coplesite de povara creata de sutele de mii de straini arestati la granita sudica", a declarat ministrul justitiei Bill Barr, intr-un comunicat care anunta implementarea, incepand de marti, a acestei noi reguli. Potrivit ministrului, aceasta reglementare…

- 'Avem o desfasurare totala, de la Garda Nationala pana la membri ai armatei, de aproape 15.000 de oameni in nordul tarii', a declarat ministrul intr-o conferinta de presa in prezenta presedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador. Intrebat despre posibilitatea pentru armata si Garda Nationala…

- ''Recomandarea mea respectuoasa ar fi ca intalnirea sa aiba loc in septembrie (...) Vrem sa facem un bilant al acordului si am putea face acest lucru impreuna'', a declarat Lopez Obrador in conferinta sa de presa cotidiana. Obrador, care si-a preluat mandatul la 1 decembrie, nu a avut nicio intrevedere…

- Ebrard a precizat ca acest corp va fi compus din politia federala, militari ai infanteriei si marina. Ministrul a spus ca vor fi de asemenea trimisi la frontiera '825 de functionari ai Institutului National de Migratie'. Pana atunci, 'nu este suficient personal si aceasta este o mare problema' in…