- 'China si Rusia au militarizat spatiul, cu intentia de a ameninta echipamentele americane', a declarat seful interimar al Pentagonului, Patrick Shanahan, in comisia pentru fortele armate a Senatului. Shanahan a mai afirmat ca 'viitorul conflict major va fi castigat sau pierdut in spatiu', cerand…

- Pentagonul a deschis o ancheta interna privind relatiile dintre secretarul interimar al apararii Patrick Shanahan si constructorul aeronautic Boeing, fostul sau angajator timp de 30 de ani, relateaza joi AFP. Patrick Shanahan a fost unul dintre vicepresedintii companiei Boeing, unul dintre principalii…

- Armata americana instaleaza temporar in Israel, in premiera, sistemul antibalistic denumit Terminalul zonei de aparare de mare altitudine, THAAD. E un exercițiu care vizeaza transferul rapid in orice zona a lumii a unor sisteme atat de complexe și sofisticate.

- O parte din angajatii Microsoft au cerut vineri companiei sa renunte la un contract in valoare de 480 de milioane de dolari pentru aprovizionarea cu echipamente a armatei americane, 94 dintre angajati semnand o petitie prin care fac apel la renuntarea la dezvoltarea ”oricarui tip de tehnologii de…

- Piata gazelor din Romania este imatura, iar pretul pentru populatie ar fi continuat sa creasca, daca Executivul nu ar fi adoptat Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, directorul general al Engie Romania, Eric Stab. "Piata din Romania este una imatura, ceea ce a dus la cresterea…

- Preturile de consum au crescut cu 0,8% in ianuarie 2019, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3,3%. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate miercuri, alimentele s-au scumpit cu 3,77%, mărfurile nealimentare,…

- Leul continua sa creasca usor in raport cu moneda unica europeana si in sedinta de astazi, 6 februarie, si sa se deprecieze fata de dolarul american, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei.