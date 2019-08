SUA nu vor reacţiona exagerat la ultimele lansări de rachete nord-coreene, dă asigurări Pentagonul Coreea de Nord a lansat marti dimineata doua proiectile neidentificate din provincia Hwanghae de Sud, de pe coasta sa estica. ''Esential este sa lasam deschisa usa diplomatiei. Nu vom avea o reactie exagerata la aceste evenimente, dar le vom monitoriza, le urmarim atent si suntem constienti de ceea ce se intampla'', le-a declarat Esper jurnalistilor care il insotesc intr-o vizita in Japonia. Lansarea de marti dimineata este cea de-a patra efectuata de Phenian in mai putin de doua saptamani. Rezolutiile ONU ii interzic Coreei de Nord, care a efectuat si cateva teste nucleare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

