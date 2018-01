Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a respins perspectiva unor negocieri intre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca fiind o simpla "carpeala" si a avertizat ca Washingtonul nu va accepta niciodata o Coree de Nord dotata cu arma nucleara, informeaza AFP. Comentand oferta Seulului…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni impuse…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP.Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap.

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului si afirmand ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare al Coreii de Nord,…

- Presedintele SUA Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului si afirmand ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare al Coreii de Nord,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Negociatorul sef al Statelor Unite pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat vineri ca Washingtonul ar trebui sa apeleze la diplomatia directa in raport cu Phenianul, pe langa sanctiunile impuse pentru programele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Washingtonul nu va intra in dialog cu Coreea de Nord pana cand aceasta nu va avea un alt comportament, a declarat, joi, un oficial al Casei Albe, la o zi dupa ce Rex Tillerson, secretarul american de Stat, afirmase ca SUA sunt pregatite sa poarte discutii cu Phenianul, relateaza site-ul Reuters.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale balistice si nucleare, relateaza CNBC si CNN.

- Testele cu rachete efectuate de Coreea de Nord reprezinta o 'amenintare iminenta' pentru Japonia, au apreciat luni senatorii japonezi, in timp ce premierul nipon Shinzo Abe, a declarat ca nu are rost un dialog cu Phenianul, relateaza AFP. Camera superioara a Parlamentului nipon a adoptat in unanimitate…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Racheta, pe care a testat-o Coreea de Nord acum citeva zile ar fi putut ajunge chiar in inima Statelor Unite ale Americii. Informațiile au fost confirmate de experții americani și sud-coreeni. In opinia lor, proiectilul ar fi putut zbura mai mult de 13 mii kilometri, iar lansat la un anumit unghi, ar…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Armele nucleare ale Phenianului nu vizeaza nicio tara, cu exceptia SUA, iar restul statelor nu trebuie sa se simta amenintate, a declarat, duminica, Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap, citat de mediafax.ro. „Realiteatea de astazi ne…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- ”Pe langa ca ameninta lumea cu devastarea nucleara, Coreea de Nord a sustinut in mod repetat acte de terorism international, inclusiv asasinate in teritoriu strain”, a declarat Donald Trump la Washington. Faptul ca Trump a desemnat Coreea de Nord drept o tara care sponsorizeaza terorismul…

- Oficiali ai Serviciului de Informatii Externe din Coreea de Sud au precizat, luni, ca este posibil ca regimul de la Phenian sa dezvolte pana la sfarsitul acestui an rachete balistice intercontinentale capabile sa atinga teritoriul SUA, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Generalul american John Hyten, seful Comandamentului Strategic al SUA, a declarat ca s-ar opune in cazul in care presedintele Donald Trump ar semna un ordin "ilegal" de lansare a unui atac nuclear impotriva Coreei de Nord. Acesta a subliniat ca trebuie gasita o solutie legala pentru asemenea…

- China si Rusia vor participa luna viitoare, la Beijing, la un exercitiu comun antiracheta simulat pe calculator, a anuntat vineri Ministerul Apararii chinez, pe fondul ingrijorarilor ambelor tari in legatura cu desfasurarea sistemului american de aparare antiracheta THAAD in Coreea de Sud, relateaza…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a afirmat joi ca exista sanse pentru convorbiri intre Coreea de Nord si SUA daca Phenianul inceteaza testarea si dezvoltarea programelor sale nucleare si de rachete, relateaza Reuters. "Daca vor inceta sa testeze, sa dezvolte rachete, sa exporte arme,…

- La aplicațiile, care vor dura 10 zile, participa 14.000 de militari americani, portavionul USS Ronald Reagan, precum și distrugatoarele de rachete USS Stethem, USS Chafee și USS Mustin, conform unui comunicat US Navy. Coreea de Nord, care a reinviat tensiunile regionale prin efectuarea unui…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Yukiya Amano, a reafirmat, joi, la New York, in fata ambasadorului SUA la ONU, Nikki Haley ca Teheranul isi onoreaza angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015, potrivit unei declaratii a AIEA citata de AFP.

- Sapte senatori democrati americani au propus marti un proiect de lege prin care sa i se interzica presedintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreii de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- Afirmatiile generalului reprezinta prima confirmare a faptului ca Aitolahul Ali Kamenei, liderul spiritual al Iranului, a impus restrictii in ceea ce priveste programul balistic al tarii. Raza de actiune a rachetelor iraniene fiind limitata la 2.000 de kilometri. Aparent, aceasta masura…

- Presedintele american Donald Trump nu va vizita, in cursul turneului pe care il va incepe vineri in Asia, zona demilitarizata (DMZ) care separa cele doua Corei, a confirmat marti un oficial al Casei Albe, citat de Reuters si AFP.'Presedintele nu va vizita DMZ. Nu va fi timp suficient', a indicat,…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in zona unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului. Aproximativ o suta de persoane care lucrau in incinta poligonului de teste Punggye-ri si-au pierdut viata dupa prabusirea tunelului,…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, printre care și un articol din cotidianul Adevarul referitor la noile arme pe care Coreea de Nord le-a dezvoltat in umbra mult mai mediatizatelor teste nucleare.Adevarul: Potrivit unui raport intitulat Programul de arme biologice…

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, incepe luni un turneu de o saptamana in Asia, unde va discuta cu aliații SUA criza legata de inarmarea Coreei de Nord, transmite Reuters. Luni, Mattis se va întâlni separat cu omologii sai din Japonia și Coreea de Sud, apoi va…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreii de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene, citate de DPA.O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud…

- Ambasadorul adjunct al Coreei de Nord la ONU, Kim In Ryong, a afirmat ca lumea sa este impinsa la limita unui razboi nuclear și ca rachetele Phenianului sunt pregatite sa loveasca oriunde in Statele Unite.

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Politicieni din Coreea de Nord și Coreea de Sud nu vor purta discuții directe luni in Rusia despre programul nuclear și de rachete al Phenianului, in ciuda participarii lor la același eveniment, au anunțat duminica agențiile ruse de presa, citate de Reuters și Agerpres.

- Politicieni din Coreea de Nord și Coreea de Sud nu vor purta discuții directe luni in Rusia despre programul nuclear și de rachete al Phenianului, in ciuda participarii lor la același eveniment, au anunțat duminica agențiile ruse de presa, citate de Reuters. Valentina Matvienko, președinta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat ca nu exista probleme in legatura cu preconizata achizitie de catre Ankara a unor sisteme rusesti de rachete sol-aer S-400 si ca au avut loc de asemenea convorbiri in legatura cu sistemul S-500, au relatat vineri Haberturk si alte cotidiane turcesti,…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca ”un singur lucru va functiona” in cazul Coreei de Nord, dupa ce in trecut discutiile cu Phenianul nu au dus la niciun rezultat, informeaza Reuters. ”Presedinti si Administratiile lor negociaza cu Coreea de Nord de 25 de ani,…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, și-a exprimat, vineri, speranța ca președintele SUA, Donald Trump, va lua o decizie 'echilibrata' cu privire la ramanerea sau retragerea țarii sale din acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015 de Teheran și marile puteri, transmite Reuters,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov și-a exprimat vineri speranța ca președintele SUA, Donald Trump, va lua o decizie 'echilibrata' cu privire la ramanerea sau retragerea țarii sale din acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015 de Teheran și marile puteri, transmite Reuters. …

- Donald Trump, presedintele SUA, si premierul japonez Shinzo Abe au purtat o conversatie telefonica, cei doi lideri convenind sa mentina presiunea pusa asupra Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax.Un oficial japonez a declarat in fata reporterilor ca cei…