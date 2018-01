SUA nu va avea o candidată de culoare la alegerile prezidenţiale "M-am intalnit cu cineva recent care mi-a spus ca m-ar ajuta cu campania. Nu este pentru mine", a declarat ea pentru revista de moda InStyle. Interesul pentru vedeta de televiziune a crescut in randul membrilor Partidului Democrat dupa discursul ei de la 7 ianuarie de la gala Globurilor de Aur, unde a primit un premiu pentru intreaga activitate, informeaza Agerpres. Mai multe media au scris in zilele care au urmat evenimentului ca ea ar putea candida la alegerile prezidentiale din SUA. In interviul pentru InStyle, Oprah a spus ca a vazut recent o cana de cafea "draguta",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

