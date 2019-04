Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca tara sa nu intentioneaza o schimbare de regim in Iran pe cale militara, relateaza luni portalul american Axios, citat de EFE si mass-media ruse.



Pompeo a facut aceasta declaratie intr-o intalnire recenta cu usile inchise cu membri ai comunitatii americano-iraniene la hotelul Renaissance Dallas (statul Texas), conform Axios, care citeaza trei surse prezente la aceasta intalnire.



In cursul acestei reuniuni, seful Departamentului de Stat a tinut un scurt discurs in deschidere, trecand imediat la o sesiune de intrebari si…