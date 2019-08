Stiri pe aceeasi tema

- Politica externa a Iranului este sa infrunte hegemonia SUA si sa protejeze multilateralismul, a declarat luni vicepresedintele iranian Eshaq Jahangiri, adaugand ca decizia Teheranului de a-si reduce angajamentele prevazute de acordul nuclear ar putea fi schimbata daca celelalte parti isi respecta…

- Mai multe state din SUA au inregistrat recorduri de temperatura duminica, pe fondul unui val de canicula care a afectat 150 de milioane de persoane, din regiunea Midwest pana pe coasta Atlanticului, a relatat ieri AFP, preluata de Agerpres. „Valul de caldura periculos care a cuprins o mare parte din…

- Autoritatile americane au lansat la sfarsitul saptamanii trecute operatiuni la scara mica pentru arestarea unor familii fara documente, in debutul unei campanii a presedintelui Donald Trump de a expulza mii de imigranti, relateaza Reuters.

- Autoritatile din statul american Texas au raportat luni sapte decese in randul migrantilor, in apropierea frontierei cu Mexicul, transmite Reuters. Printre morti se numara si o femeie, doi copii si un bebelus. Femeia si copiii pareau morti de cateva zile cand au fost descoperiti de granicerii americani…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri într-un interviu pentru Fox News ca ar anunța "cu siguranța" autoritațile în cazul unor ingerințe straine într-o campanie din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Într-un interviu…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe marginea summitului G20 de la sfârșitul lunii iunie, în Japonia. "Ma voi întâlni cu Putin la G20", a declarat Trump de la Casa Alba dupa ce l-a primit…

- Ziarul a declarat ca se gandise de un an la "alinierea" editiei sale internationale la cea publicata in Statele Unite, care nu mai include caricaturi politice de multi ani, si intentioneaza sa puna in aplicare aceasta decizie de la 1 iulie.Publicarea, la sfarsitul lunii aprilie, in editia…

- Președintele american Donald Trump a promis ca nu va permite Teheranului sa aiba arme nucleare, la cateva ore dupa ce a avertizat ca izbucnirea unui conflict ar putea insemna sfarșitul Iranului, relateaza Mediafax, citand site-ul agenției Dpa.