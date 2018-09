Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii inca nu au luat o decizie cu privire la amplasarea unei baze militare permanente in Polonia, a declarat secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat marti de agentia poloneza de presa PAP preluata de Agerpres. Potrivit lui Mattis, SUA evalueaza in prezent propunerea…

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente in Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente în Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, în contextul întrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.

- Statele Unite iau in considerare o solicitare privind o prezența militara permanenta in Polonia, precum și eliminarea vizelor pentru cetațenii din aceasta țara, a declarat președintele american Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, la Casa Alba, transmite...

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca Statele Unite iau in considerare o prezenta militara permanenta in Polonia precum si eliminarea vizelor pentru polonezi, scrie Reuters.

- Statele Unite iau in considerare o solicitare privind o prezența militara permanenta in Polonia, precum și eliminarea vizelor pentru cetațenii din aceasta țara, a declarat președintele american Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, la Casa Alba, transmite Reuters.

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente in Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej...

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a declarat „absolut“ favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala adusa in discutie de liderul Casei Albe, Donald Trump.