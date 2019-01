Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a respins doua proiecte proiecte legislative ce ar fi permis deblocarea activitații a numeroase agentii guvernamentale federale din Statele Unite, astfel ca impasul bugetar, care dureaza deja de peste o luna, va continua, informeaza agenția Dpa preluata de mediafax. Un proiect…

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este si seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, a declarat ca vizita sa in Statele Unite la invitatia NASA a fost anulata ca urmare a luptelor politice de la Washington, despre care a spus ca reprezinta...

- Ministerul de Externe rus a anuntat sâmbata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la câteva zile dupa ce Moscova a retinut un fost puscas marin american sub banuiala de spionaj, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Ambele camere ale Congresului SUA s-au reunit joi seara pentru cateva minute, dar nu au luat nicio masura pentru a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, relateaza Reuters. Senatul si Camera Reprezentantilor nu au luat nicio masura pentru a restabili finantarea pentru aproximativ 20% din…

- Donald Trump a explicat luni ca "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei, relateaza AFP. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul…

- Volvo este unul dintre primii constructori auto care a implementat un sistem de abonamente pentru mașinile sale, ca urmare a faptului ca tinerii sunt mai degraba interesați sa foloseasca anumite produse fara sa le dețina in proprietate. Pe piața din Statele Unite, Volvo ofera incepand din luna noiembrie…

- Susan Rice, fostul ambasador american la ONU in timpul administratiei Barack Obama, a considerat ca rezultatele alegerilor vor arata lumii ca Statele Unite "nu si-au pierdut mintile", informeaza miercuri dpa. Susan Rice, care a fost si consilier pentru securitate nationala, a scris pe…

- Senatul a respins, luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa privind parteneriatul civil, initiata de deputatul independent Oana Bizgan, transmite Agerpres.roRaportul de respingere acordat propunerii legislative si propus plenului de Comisiile juridica si pentru drepturile omului…