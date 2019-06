Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a acuzat duminica Iranul ca a tras, pe 13 iunie, o racheta asupra unei drone americane aflata in zbor in apropierea unuia din cele doua tancuri petroliere atacate joi in Golful Oman, informeaza Reuters. Pentagonul a mai declarat ca militiile Houthi au doborat pe 6 iunie o drona americana…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Iranul va invinge alianta americano-israeliana, a declarat miercuri ministrul apararii iranian Amir Hatami, citat de agentia locala Irna, insistand ca Teheranul 'va infrange frontul americano-sionist', potrivit Reuters, relateaza Agerpres.'Iranul este pregatit la cel mai inalt nivel pe plan…

- Nava de razboi USS Arlington si o baterie de rachete Patriot se adauga desfasurarii in Orientul Mijlociu a unui portavion si a unor bombardiere in fata unor amenintari de atacuri iminente'' atribuite Iranului. Pentagonul a anuntat, vineri, ca o nava de razboi care transporta vehicule,…

- Secretarul apararii Patrick Shanahan a aprobat o noua desfasurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu, cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce acesta considera a fi o amenintare in crestere din partea Iranului, potrivit informatiilor furnizate vineri Reuters de un oficial american, sub…