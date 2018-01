Stiri pe aceeasi tema

- La Reședința de stat, in prezența președintelui Republicii Moldova, Rodica Antoci, a depus juramantul in calitatea sa de președinte al Autoritații Naționale de Integritate, iar Lilian Chișca in calitatea sa de vicepreședinte al ANI.

- Grupul de inițiativa privind organizarea referendumului impotriva sistemului mixt de vot a depus documentele pentru inregistrare la Comisia Electorala Centrala. CEC are la dispozitie 15 zile pentru a lua o decizie in acest sens.

- Zeci de aleși, cei mai mulți de la Partidul Social Democrat, au vorbit in plenul Camerei Deputaților o singura data: cand au depus juramantul de credința fața de patrie. Parlamentarii PSD reprezinta cel mai mare grup politic din Legislativ, cu 152 de membri. Dintre aceștia, 18 aleși nu au vorbit…

- Camera Reprezentantilor din SUA aproba versiunea definitiva a planului de reforma fiscala. Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat definitiv cu 224 de voturi pentru si 201 impotriva. Niciun congresman democrat nu a votat in favoarea proiectului legislativ. Impotriva proiectului au votat insa…

- Mai multe persoane au depus astazi, 18 decembrie, juramantul pentru acordarea cetateniei sau redobandirea cetateniei Republicii Moldova, in fata primarului general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu.

- Kurz - noul cancelar care provine din randul partidul conservator OVP si cel mai tanar lider din lume - a fost investit de catre seful statului Alexander Van der Bellen, alaturi de vicecancelarul Heinz-Christian Strache, liderul partidului de extrema dreapta FPO, intr-o ceremonie transmisa in direct…

- Peste 2.000 de persoane au manifestat luni la Viena impotriva participarii formatiunii de extrema-dreapta FPO (Partidul Libertatii) in noul guvern austriac condus de conservatorul Sebastian Kurz, in timp ce executivul a depus juramantul de investitura in fata sefului statului, relateaza AFP. Mai multe…

- De curand, intre comuna Oncești și comuna Ohok din Ucraina, s-a semnat un acord de infrațire. In urma acestuia, ambele comune ar urma sa beneficieze, din 2018, printr-un proiect cu finanțare europeana, de utilaje și mașini noi. Este vorba de o mașina de pompieri, o ambulanta, o sirena pentru alarmare…

- Printul Harry al Marii Britanii l-a intervievat pe fostul presedinte american Barack Obama pentru o emisiune de radio care va fi difuzata pe BBC Radio 4 in dimineata zilei de 27 decembrie, informeaza CNN.

- Donald Trump l-a invitat vineri pe republicanul Roy Moore sa-si recunoasca infrangerea in fata democratului Doug Jones in alegerile senatoriale partiale de marti, in Alabama, scrie Reuters.Esecul lui Roy Moore, un candidat ultraconservator foarte controversat, in favoarea caruia Trump s-a…

- A trecut ca nourul pe cerul din poezia eminesciana vestea care a tulburat America: La alegerile pentru Senat din Alabama, candidatul republican Roy Moore a pierdut in fața celui democrat, Doug Jones.

- Republicanii lui Trump au pierdut statul Alabama dupa 25 de ani, candidatul democrat Doug Jones caștigand, marți, mandatul de senator, scrie BBC News. Controversatul Roy Moore a pierdut alegerile, iar partidul președintelui Donald Trump mai are doar un mandat in plus fața de democrați in Senatul Statelor…

- Dupa o cursa controversata pentru scaunul Senatului din Statele Unite ca reprezentant al Alabamei, sondajele au fost in sfarsit inchise si il arata pe candidatul democrat, Doug Jones, ca fiind castigator cu o diferenta mai mica de 1% din totalul de voturi.

- Uniunea Europeana si Japonia au finalizat acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), pentru a trimite un "semnal clar" comunitatii internationale, in special presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.…

- Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, cerand ca Departamentul de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului Israel. El a cerut Departamentului…

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care sa-l inlocuiasca pe secretarul de Stat Rex Tillerson cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centale americane de Informatii (CIA). Ar urma sa se intample in cateva saptamani, a declarat joi un oficial de rang inalt din cadrul administratiei Trump, citat de Reuters…

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ales decoratiunile pentru primul Craciun pe care familie prezidentiala il va petrece la Casa Alba. „Traditii onorate in timp“ este tema acestui an.

- Noul președinte al republicii Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a depus vineri juramantul in calitate de șef al statului, succedandu-i lui Robert Mugabe, care a demisionat marți dupa 37 de ani de conducere autoritara, relateaza AFP. 'Eu, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jur ca, în calitate…

- Grupul de social-democrați care lucreaza in prezent la un nou proiect pentru PSD iși va face publice ideile la inceputul anului viitor, a declarat joi europarlamentarul Catalin Ivan. Potrivit lui Catalin Ivan, in jurul actualului lider Liviu Dragnea sunt tot mai puțini oameni, iar noul proiect vizeaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a respectat marți tradiția și a grațiat doi curcani inainte de a pleca la clubul sau din Palm Beach (Florida) pentru a sarbatori cu familia Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day), cea mai populara sarbatoare din țara, relateaza EFE. Alaturi de soția sa,…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Un incendiu a cuprins un bloc de locuințe din Manhattan, in apropiere de Broadway. Peste 250 de pompieri au fost mobilizați iar potrivit autoritaților intervenția a fost una dificila din cauza vantului puternic care a dus la propagarea rapida a flacarilor. Peste 200 de pompieri au fost chemati pentru…

- Presedintele UDMR Targu Mures, deputatul Vass Levente, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca Uniunea a depus in Parlament un proiect de lege prin care se doreste ca Ministerul Educatiei Nationale sa poata infiinta Liceul Teologic Romano-Catolic (LTRC) de la Targu Mures. Citeste si: Ministrul…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, marti, pentru a doua oara, motiunea simpla "Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent". "PNL anunta redepunerea motiunii simple 'Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent', adresata ministrului Energiei, domnul Toma Petcu. Pe aceasta…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- ”Așteptarea mea de la dumneavoastra este sa dovediți seriozitate în parcurgerea modulelor de pregatire și sa nu faceți rabat de la învațatura. Așteptarea colegilor din sistem este sa primeasca în echipele lor parteneri pe care se pot baza”, a fost mesajul transmis de…

- „Noapte horror pentru republicani“, așa a numit presa americana noaptea alegerilor locale, când democrații au înregistrat victorie dupa victorie, la un an de mandat al lui Donald Trump. Democrații și-au luat revanșa dupa înfrângerea lui Hillary Clinton,…

- Mai multe acorduri, in diferite sectoare precum energie, automobile, aeronautica, industria agroalimentara si electronica, au fost semnate cu prilejul unei intalniri intre cei doi presedinti la Beijing. O serie de mari companii americane precum Caterpillar, General Electric, Honeywell sau…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau in Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Grupul parlamentar al PNL a depus marți, in plenul Camerei Deputaților, moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, intitulata "Romania in bezna, PSD și ALDE fura curent". "PNL anunța depunerea moțiunii simple pe Energie 'România în…

- Cel mai puternic om din lume e in alerta. Aceasta este o veste extrem de rea pentru Donald Trump. Un fenomen incepe sa ia amploare in Statele Unite. Numarul americanilor care au renunțat la cetațenie va ajunge la un prag record pana la finalul anului 2017, potrivit unui raport al Trezoreriei Statelor…

- Contul de Twitter al președintelui SUA, Donald Trump, a fost dezactivat, vineri, tim de de 11 minute, din cauza unei erori umane, a anuntat compania, relateaza site-ul BBC News.„Am descoperit ca acest lucru a fost facut de catre un angajat responsabil cu asistenta pentru clienti…

- Liderul de la Casa Alba avertizeaza Beijingul si Phenianul ca Japonia este o "națiune razboinica" si ar putea lua lucrurile in propriile maini daca dosarul nuclear nord-corean nu va fi rezolvat, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opozitie dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe seful statului turc, a anuntat marti unul dintre avocatii lui Erdogan, transmite Reuters.Intr-un atac verbal virulent…

- Descris ca om auster si metodic, procurorul special Robert Mueller, care tocmai a prezentat inaintat justitiei primele acuzatii in cazul implicarii Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, conduce o investigatie ultra-sensibila care face sa tremure Casa Alba.

- Incident in Congresul american, unde un protestatar a aruncat cu steaguri ale Rusiei in Donald Trump. Barbatul, care a pretins ca ar fi jurnalist, a reușit sa se apropie la cațiva metri de liderul de la Casa Alba și a strigat „Trump inseamna tradare”. Ryan Clayton, care s-a dat drept reporter, a inceput…

- Candidatul majoritatii parlamentare la functia de ministru al Apararii, Eugen Sturza, a depus marti, 24 octombrie, juramantul pentru investirea in functie. Evenimentul a avut loc la Resedinta de Stat a Republicii Moldova, insa nu in fata presedintelui Igor Dodon, dar in fata sefului Legislativului,…

- Iluministul Contraamiralul de flotila (rtr.) ing. Corneliu Enachescu este omul care in cele peste doua decenii cat a condus Directia Hidrografica Marina a construit trei faruri pe litoralul romanesc si a intocmit hartile hidrografice atat de necesare pentru circulatia navelor pe Marea Neagra.

- Au ales sa stea la straja securitații, sa apere și sa serveasca Republica Moldova. 145 de studenti ai anului I la Academia „Stefan cel Mare" a MAI, astazi, 20 octombrie 2017 au jurat onestitate, vigilenta si curaj pentru țara.

- Noii membri ai Guvernului Paul Stnescu la Ministerul Dezvoltrii Felix Stroe la Ministerul Transporturilor i Marius Nica la Fonduri Europene au depus jurmântul de învestitur mari seara întro ceremonie la Palatul Cotroceni în prezena preedintelui Klaus Iohannis.La ceremonie au pa...

- In prezenta presedintelui, a premierului, dar si a vicepremierului Ciolacu, noii reprezentanti ai Cabinetului Tudose au depus, marti seara, juramantul de investitura. A fost o ceremonie scurta, de la care au lipsit, dupa cum anuntasera deja, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului – Liviu Dragnea…

- Noii miniștri ai Guvernului Tudose depun juramantul de investire in aceasta seara. Propunerile privind noii ministri la Dezvoltare, Fonduri Europene si Transporturi au ajuns luni la Palatul...

- Paul Stanescu, Marius Nica și Felix Stroe, cele trei propuneri ale social-democraților pentru portofoliile de la Dezvoltare, Fonduri Europene și Transporturi, au depus juramantul la Palatul Cotroceni, in prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Mihai Tudose.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereusite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA."Am auzit atata vreme…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereușite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA. "Am auzit atâta…

- Casa Alba a transmis, in iulie, Camerei Reprezentantilor a Congresului Statelor Unite ca se opune accelerarii instalarii de noi capabilitati la sistemul de aparare antiracheta Aegis Ashore de la baza militara americana de la Deveselu din Romania, aratand ca, deocamdata, eficienta lor nu a fost inca…