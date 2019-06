Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter s-a prabușit luni pe un imobil din Midtown, o zona din cartierul Manhattan unde se afla numeroși zgârie-nori, au anunțat pompierii din New York, fara alte precizari, scrie AFP.Imaginile difuzate de televiziunile americane arata un important dispozitiv de pompieri în…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca parlamentarii procedeaza corect, prin blocarea in Legislativ a legii vaccinarii. Asta in timp ce, in Romania, numarul copiilor morti de rujeola a ajuns la 60. Am intrebat-o pe Sorina Pintea, la Palatul Victoria, de ce acest blocaj, pentru o lege atat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca pentru adoptarea in Parlament a unei legi a vaccinarii este nevoie de consens, ea afirmand ca in textul actului normativ ar fi necesar sa existe cuvantul 39; 39;obligativitate 39; 39;, informeaza Agerpres.roAm vorbit cu colegii de la PSD, dar fiind…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, prin care incalcarea normelor in materia conflictului de interese a fost introdusa in sfera faptelor ce constituie abateri disciplinare.…

- "Mașina Mercedes GLE achiziționata second-hand de PSD din FONDURI PRIVATE (nu din subvenție) nu a mai servit scopului inițial pentru care a fost cumparata. Singurul "pedepsit" pentru a o cumpara la ACELAȘI PREȚ a fost subsemnatul. Nefiind pregatit pentru o asemenea achiziție, plata a fost facuta…

- Nicole Addimando, in varsta de 30 de ani, din Poughkeepsie, New York, susține ca partenerul ei de viața, Christopher Grover, a sugrumat-o cu cordonul de la halatul de baie și a folosit o lingura fierbinte pentru a-i arde diferite parți ale trupului. Vineri, tanara care are doi copii a fost gasita vinovata…

- In fiecare an, pe 25 martie, odata cu sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri, este marcata Ziua Politiei Romane. Cu ocazia aniversarii a 197 de ani de la atestarea documentara a Poliției Romane, a devenit o tradiție ca polițiștii sa fie alaturi de copii pentru a sarbatori. Articol aparut in Jurnalul de…

- Senatorii au adoptat legea pentru autostrada București-Brașov și alte doua proiecte legislative pentru Brașov-Bacau și Autostrada Nordului. Deciziile din Parlament vin la nici o saptamana dupa ce mii de romani s-au alaturat protestului organizat de suceveanul Ștefan Mandachi. Lege pentru autostrada…