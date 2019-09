Stiri pe aceeasi tema

- Agentia americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a contestat vineri mesajul National Weather Service din Birmingham, Alabama, care a contrazis afirmatia falsa a lui Donald Trump referitor la traseul uraganului Dorian, informeaza CNN, citat de NEWS.ro.In weekendul trecut,…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat, miercuri, o harta pe care este proiectat traseul uraganului Dorian care pare sa fie modificata cu markerul pentru a include și statul Alabama în culoarul așteptat al furtunii, relateaza Reuters. Într-un video publicat, miercuri, de Casa…

- Donald Trump a prezentat o harta a traseului uraganului Dorian care a fost modificata cu un marker negru pentru a arata ca furtuna ar fi urmat sa afecteze și statul Alabama. Președintele american a facut acest lucru pentru a nu fi obligat sa renunțe la afirmația sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca…

- Presedintele american Donald Trump nu renunta la afirmatia sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca statul Alabama si a prezentat in acest sens o harta modificata. "Se indrepta spre Golf. Asta se anticipa initial", a sustinut presedintele in timp ce tinea in fata reporterilor harta din 29 august pe…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuințe au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, potrivit Mediafax citând BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anunțat ca decesele s-au…

- Dorian face prapad in arhipelagul Bahamas, unde a ajuns inca de duminica seara. Vantul a depașit 295 km. la ora. Potrivit declarațiilor lui Hubert Minnis, primul ministru al arhipelagului (alcatuit din 700 insule, din care 30 sunt locuite), pagubele provocate sunt fara egal in trecut. Luni, agențiile…

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, relateaza AFP. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in…

- Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul Dorian a ajuns la categoria 5, transmite CNN. Includerea in aceasta categorie a fost facuta dupa ce meteorologii au masurat la 257 km/h viteza vantului uraganului care se indreapta spre Bahamas și ar putea lovi și Florida. Meteorologii…