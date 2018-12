SUA: Negocierile dintre democraţi şi republicani pentru încetarea blocajului financiar au eşuat Negocierile dintre democrati si republicani pentru a pune capat inchiderii partiale a activitatii guvernului federal al SUA au esuat si vor fi reluate saptamana viitoare, relateaza AFP. Dupa doar cateva minute intr-un hemiciclu aproape gol, Senatul a decis in unanimitate sa amane sedinta pana luni, la ora 10.00 (ora 15.00 GMT) si sa reia examinarea unei legi bugetare miercuri, 2 ianuarie, de la ora 16.00 (21.00 GMT). Impasul bugetar, care dureaza de sase zile in SUA, a fost creat de dezacordul celor doua parti cu privire la finantarea construirii unui zid la granita cu Mexicul, promis de Donald… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

