- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite au anunțat vineri ca au rechemat ambasadorii din Republica Dominicana, El Salvador și Panama, in urma deciziei celor trei țari de a nu mai recunoaște independența Taiwanului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Washingtonul și-a exprimat ingrijorarea fața de…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va retrage SUA din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), daca Statele Unite nu vor fi tratate mai bine, scrie Bloomberg. „Daca nu se vor schimba, m-as retrage din OMC”, a declarat Trump joi intr-un interviu acordat Bloomberg News. El a adaugat ca…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat miercuri ca Don McGahn va demisiona din functia de consilier al Casei Albe in toamna, informeaza site-ul cotidianului The Guardian si postul Fox News.

- Procurorul special Robert Mueller a oferit posibilitati pentru audierea presedintelui SUA, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania electorala din 2016, afirma surse citate de site-ul agentiei Associated Press, conform mediafax. In negocierile privind…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercuri ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE, informeaza agentiile de presa internationale. Donald Trump l-a primit pe Jean-Claude Juncker la Casa Alba, unde…

- Intr-un discurs politic foarte asteptat, la Johannesburg, cu ocazia centenarului nasterii lui Nelson Mandela, primul presedinte sud-african de culoare, Barack Obama a avut grija sa nu-l numeasca vreun moment pe actualul locatar al Casei Albe, insa multe dintre aluziile la Donald Trump au fost transparente…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Mult așteptata runda de negocieri Trump-Putin se va desfașura la inceputul saptamanii viitoare la Helsinki. Planeta așteapta cu respirația taiata. Ce se va intampla? In ce circumstanțe se intalnesc cei doi lideri? Cum se vor desparți? Care sunt termenii unui eventual acord…