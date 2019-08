Stiri pe aceeasi tema

- "Sa fie clar, ceea ce se intampla la frontiera (de sud a SUA) este scandalos", a afirmat Nancy Pelosi intr-o conferinta de presa la Ciudad de Guatemala.Potrivit acesteia, migrantii sunt tratati "intr-un mod inuman" care "contravine" valorilor americane.Vizita in Guatemala a liderei…

- Circa 86 de ambasade ale statelor straine isi au sediul in Tel Aviv, in timp ce numai doua - cea a Statelor Unite si cea a Guatemalei - se afla in Ierusalim, ambele transferandu-se anul trecut. Ministrul de externe Yisrael Katz, numit in functie in februarie, lucreaza in prezent la un plan destinat…

- Majoritatea cadavrelor au fost abandonate intr-o padure la nord-est de metropola californiana. Inculpatii fac parte dintr-o subgrupare deosebit de violenta a MS-13, denumita 'Fulton clique', care actioneaza in zona Los Angeles si care a recrutat recent tineri imigranti veniti din America Centrala.…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni luni cu omologul sau din Guatemala, Jimmy Morales, la Casa Alba, unde va discuta despre imigrație și securitate, a informat vineri administrația prezidențiala a Statelor Unite, relateaza Reuters citat de Mediafax.Surse din Guvern au informat…

- Ministrul mexican de Externe Marcelo Ebrard a declarat vineri ca se va întâlni în urmatoarele saptamâni cu reprezentanții din 19 țari într-o încercare de a consolida sprijinul pentru planul de a stopa imigrația ilegala catre Statele Unite, potrivit Reuters citat de…

- Ebrard a precizat ca acest corp va fi compus din politia federala, militari ai infanteriei si marina. Ministrul a spus ca vor fi de asemenea trimisi la frontiera '825 de functionari ai Institutului National de Migratie'. Pana atunci, 'nu este suficient personal si aceasta este o mare problema' in…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu "se grabește" sa faca o ințelegere cu Coreea de Nord privind programul sau nuclear, reiterand ca relațiile dintre cele doua state sunt pozitive, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ruptura intre USR…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…