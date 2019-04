Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Allison Mack a pledat luni vinovata, in fata unui judecator federal din Brooklyn, pentru santajarea unor femei pentru o secta din care ar fi facut parte, relateaza marti AFP. Actrita in varsta de 36 de ani, care a interpretat unul dintre personajele principale din serialul…

- Actrita Felicity Huffman si alte 13 persoane au acceptat sa pledeze vinovat la acuzatia de participare la ceea ce anchetatorii au denumit "cea mai mare frauda privind admiterea in universitati descoperita in istoria Statelor Unite", au anuntat luni procurori federali, potrivit Reuters. …

- Actritele americane Felicity Huffman si Lori Loughlin s-au prezentat miercuri in fata unui tribunal din Boston, dupa ce au fost inculpate in amplul scandal al mitei platite de parinti instariti pentru a cumpara copiilor lor locuri in universitati de prestigiu, potrivit AFP. Actritele,…

- Fostul lider al cartelului mexican Sinaloa, Joaquin Guzman, cunoscut si drept El Chapo, i-a cerut marti unui judecator din SUA sa judece din nou cazul sau, sustinand ca atitudinea juratilor l-a privat de dreptul sau constitutional la un proces corect, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…