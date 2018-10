Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem aici pentru ca Roma merita ceva mai bun, pentru ca Roma este neglijata asa cum nu a mai fost pana acum", a declarat Marita Monaco, una dintre persoanele prezente la protest. „Este un oras aflat in haos, nu exista reguli sau coeziune sociala", a adaugat ea. Criticii sustin ca orasul…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici

- 'Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe alte tari din lume alimenteaza extremismul si violenta', se arata intr-un comunicat transmis de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa. 'In acest climat al fricii, al neadevarurilor si al ascensiunii autoritarismului, simplul…

- Un roman angajat al unui circ in Marea Britanie a murit la varsta de doar 21 de ani, dupa un spectacol. Prietenii sai au strans zece mii de lire din donatii pentru a-i repatria trupul neinsufletit.

- Locuinta din cartierul Tribeca (Manhattan) are 1.200 de metri patrati, patru dormitoare si patru bai si priveliste catre raul Hudson. Streep si sotul ei, Don Gummer, sculptor cunoscut pentru creatiile abstracte de mari dimensiuni, au cumparat apartamentul in 2006 pentru 10,3 milioane de dolari. Anul…

- Zombie Boy, un manechin cunoscut pentru tatuajele sale, s-a sinucis la 32 de ani. Moartea tanarului cunoscut pentru tatuajele sale spectaculoase care ii ofereau alura unui cadavru, a fost plansa de Lady Gaga, cu de care acesta a colaborat intr-un clip, transmite presa internaționala. Rick Genest, cunoscut…