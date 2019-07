Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Munci Alexander Acosta, aflat sub presiune dupa a ajuns la un acord cu omul de afaceri Jeffrey Epstein, acuzat in 2008 de trafic de minori, si-a dat demisia, a informat Casa Alba, conform news.ro.Presedintele Donald Trump a declarat ca Acosta l-a sunat in aceasta dimineata…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, vineri, ca secretarul Departamentului Muncii, Alex Acosta, a demisionat, o miscare care vine ca urmare a scandalului de pedofilie in care e implicat miliardarul Jeffrey Epstein, transmite CNN.

- Guvernul Israelului a anunțat ca se pregatește pentru efectele unui eventual razboi intre Statele Unite și Iran. Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a avertizat Teheranul ca va fi „lovit puternic” in cazul unei confruntari armate. „Trebuie sa tinem cont de faptul ca posibilele calcule gresite…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, aflat intr-o vizita la Washington, si-a declarat 'apropierea' de administratia Trump si 'viziunea comuna' cu aceasta 'cu privire la Iran, Venezuela, Libia, situatia din Orientul Mijlociu, dreptul la existenta al Israelului si ingrijorarile legate de aroganta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- Viktor Orban i-a solicitat lui Donald Trump sa intervina și sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Presa maghiara scrie ca in timpul discuțiilor pe care…