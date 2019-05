Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a transmis Administrației Trump o citație prin care cere Departamentului de Justiției sa le ofere Raportul Mueller in versiune completa, necenzurata, așa cum a fost cea de joi seara. Presedintele Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, Jerry Nadler, a anunțat ca Departamentul…

- ”Vom coopera cu secretarul Justitiei (William Barr) o scurta perioada, in speranta ca el va dezvalui intregul raport si documentele corespunzatoare”, a declarat Jerry Nadler, presedintele Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentantilor. ”Insa, daca acest lucru nu functioneaza, vom emite foarte…

- O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei,…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump nu are ''nicio problema'' cu publicarea integrala a raportului Mueller privind ancheta rusa, a declarat luni Casa Alba, relateaza AFP. ''Cred ca presedintele nu are nicio problema cu aceasta. El este mai mult decat multumit ca tot ce are legatura…

- Procurorul special Robert Mueller ”nu il exonereaza in mod clar si explicit pe presedintele” Donald Trump in ancheta rusa, a declarat duminica presedintele Comisiei Jurdiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor, Jerry Nadler, care a primit o scrisoare in care secretarul Justitiei Bill Barr prezinta…

- Cohen le-a spus membrilor Comisiei de control din cadrul Camerei Reprezentantilor ca a asistat, inaintea alegerilor, la momente in care Trump a fost informat despre publicarea de catre WikiLeaks a unor e-mailuri apartinand Partidului Democrat si despre o intalnire la Trump Tower la care au participat…

- Procurorul general interimar al Statelor Unite, Matt Whitaker, a declarat vineri in cadrul unei comisii din Congres ca nu a intervenit niciodata in investigatia aflata in desfasurare a procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec al Rusiei in alegeri, relateaza DPA. "Nu m-am amestecat…