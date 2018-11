Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au convenit asupra organizarii 'cat mai curand posibil' a unui al doilea summit intre Kim si presedintele american Donald Trump, discutand totodata despre potentiala monitorizare de catre Statele Unite a pasilor Phenianului…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri ca secretarul de stat, Mike Pompeo, va vizita luna viitoare Coreea de Nord, pentru a pregati al doilea summit al presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza Yonhap. Pompeo s-a intalnit cu ministrul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va prezida la 27 septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Coreea de Nord, pentru a lansa un nou apel comunitatii internationale sa mentina presiunea asupra Phenianului, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceasta reuniune ministeriala,…

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va prezida la 27 septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Coreea de Nord, pentru a lansa un nou apel comunitatii internationale sa mentina presiunea asupra Phenianului, relateaza AFP. Aceasta reuniune ministeriala, in paralel cu Adunarea…

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…

- Aceasta luare de pozitie survine la doar cateva zile dupa ce un raport al ONU a concluzionat ca Phenianul nu a renuntat la programele sale nuclear si de rachete balistice, incalcand astfel rezolutiile Natiunilor Unite.La summitul istoric desfasurat in iunie in Singapore, Coreea de Nord…