- Secretarul de stat american Mike Pompeo a numit luni o opozanta a avortului la conducerea unei comisii insarcinate sa examineze modul in care SUA protejeaza drepturile omului si rolul acestora in politica externa americana, informeaza AFP potrivit Agerpres. Mary Ann Glendon, prefesoara de drept…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca migrantilor clandestini care nu sunt multumiti de conditiile de detentie ar trebui sa li se spuna sa nu vina in Statele Unite, o reactie ce survine dupa ce un raport oficial american a prezentat detalii despre situatia precara in care sunt tinuti migrantii…

- Libertatea a dezvaluit ieri ca Agenția publica de presa Agerpres a furnizat poliției lui Carmen Dan toate filmarile și fotografiile cu manifestanții din 10 august 2018, „ca sa fie identificați oamenii”. Sergiu Olteanu, șeful departamentului video a refuzat, dar conducerea s-a executat. „Se pregatea…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Șeful diplomației americane nu va merge luni (13 mai) la Moscova in cadrul vizitei intreprinse in Rusia, a declarat un reprezentant al Departamentului de Stat pentru Reuters. Potrivit agenției, el se va intalni cu oficiali europeni la Bruxelles pentru a discuta problema iraniana.

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a intocmit un raport in care Barr, numit procuror general (cu atributii de ministru al justitiei) de presedintele Donald Trump, este acuzat de ultraj dupa ce luni dimineata a expirat al doilea termen limita pentru depunerea raportului Mueller in forma completa.Barr…

- In conformitate cu prevederile si tratatele semnate de Romania si Ucraina, in perioada 17 -19 aprilie, comisia mixta interguvernamentala ucrainiano-romana privind asigurarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale efectueaza o vizita de lucru in judetul Maramures. Comisia mixta, alcatuita…