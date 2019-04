Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va efectua incepand de joi un turneu in America Latina, unde va face o escala de partea columbiana a frontierei cu Venezuela, intr-o incercare de a mentine pe linia de plutire campania Statelor Unite ale Americii vizand inlaturarea de la putere a presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, informeaza France Presse.



In cadrul acestui turneu, Mike Pompeo se va deplasa de asemenea in Chile, Paraguay si Peru, in special pentru a 'genera mai mult sprijin pentru democratie in Venezuela', a anuntat luni intr-un comunicat Departamentul de Stat…