Stiri pe aceeasi tema

- Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Donald Trump in acest dosar, scrie in editia de joi The New York…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca migrantilor clandestini care 'nu sunt multumiti' de conditiile de detentie ar trebui sa li se spuna sa nu vina in Statele Unite, o reactie ce survine dupa ce un raport oficial american a prezentat detalii despre situatia precara in care sunt tinuti…

- Raportul, publicat marti de Inspectia generala a Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), admite ca suprapopularea si insecuritatea in mai multe centre de retentie din Texas prezinta un risc pentru migrantii care sunt tinuti in aceste conditii. Documentul vorbeste despre lipsa accesului la…

- Vicepresedintele american Mike Pence si-a anulat marti o calatorie in New Hampshire si revine la Washington, dar o purtatoare de cuvant a declarat ca nu exista motive de ingrijorare, relateaza agentia DPA. ''A survenit ceva care necesita ca @VP sa ramana la Washington'', a scris pe Twitter…

- O pagina de istorie s-a scris la granita dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Donald Trump l-a intalnit acolo pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, apoi a facut cativa pasi pe teritoriul Coreei de Nord. Donald Trump este primul presedinte american in functie care calca vreodata pe teritoriul acestei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca administratia SUA si Canada ar trebui sa conlucreze pentru a-l trage la raspundere pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro si a expune influenta Cubei, informeaza Reuters. "Trebuie sa continuam sa lucram impreuna pentru a-l trage…

- Pentru a evita propagarea maladiei, autoritatile din valea Rio Grande ''au suspendat temporar operatiunile de admisie'' in acest centru, situat in orasul McAllen, la frontiera cu Mexicul, a indicat politia de frontiera.''Personalul medical este in actiune in acest moment pentru a le acorda…

- Madonna l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu a actionat in legatura cu controlul armelor de foc, afirmand ca seful statului american este in schimb "prea concentrat pe zidul de la granita cu Mexicul", relateaza miercuri Press Association, potrivit Agerpres. Intr-un…