SUA: Mii de manifestanţi în Alabama împotriva intzerzicerii avorturilor La Montgomery, capitala Alabama, s-au adunat 500 de aparatori ai dreptului la avort. Alte aproximativ 3.000 de persoane au manifestat la Birmingham, Mobile, Huntsville si Anniston, potrivit media locale. La Montgomery, mai mute pancarte proclamau 'corpul sau, alegerea sa'. 'Daca aceasta lege ar fi fost in vigoare cand am avut nevoie de un avort, stiu ca as fi putut avea copilul barbatului care m-a violat', a marturisit pentru AFP Sam Blakely, violata la varsta de 25 de ani si care a avortat acum doi ani. 'M-as fi sinucis', a adaugat ea. O femeie ce purta lenjerie de corp bej dand impresia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

